Первый израильский луноход разбился при посадке на Луну

12.04.2019 09:40

Космический аппарат, который Израиль отправил на Луну для ее изучения, разбился при посадке на спутник, сообщает NEWSONE.UA.

Луноход под названием Beresheet должен был сесть на поверхность Луны в четверг, 11 апреля. Специалисты, отвечающие за передвижение лунохода, несколько раз теряли связь с аппаратом прямо перед самой посадкой.

Пока не известно, почему Beresheet разбился. Эксперты предполагают, что у него могли быть проблемы с двигателем.

За действием наблюдал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он пообещал ученым, что сделает все возможное, чтобы за последующие три года израильский аппарат сел на Луну.