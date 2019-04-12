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Первый израильский луноход разбился при посадке на Луну
12.04.2019 09:40
Космический аппарат, который Израиль отправил на Луну для ее изучения, разбился при посадке на спутник, сообщает NEWSONE.UA.
Луноход под названием Beresheet должен был сесть на поверхность Луны в четверг, 11 апреля. Специалисты, отвечающие за передвижение лунохода, несколько раз теряли связь с аппаратом прямо перед самой посадкой.
Пока не известно, почему Beresheet разбился. Эксперты предполагают, что у него могли быть проблемы с двигателем.
За действием наблюдал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он пообещал ученым, что сделает все возможное, чтобы за последующие три года израильский аппарат сел на Луну.
Теги: Израиль, Луна, луноход, Биньямин Нетаньяху
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