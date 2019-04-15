Все рубрики раздела
- В ЮАР создали первые в мире эко-сигареты11:00
- Астрономическое открытие обеспокоило известного пастора10:15
- Врачи облегчили симптомы аутизма с помощью кала09:00
- SpaceX провела первый коммерческий запуск самой мощной ракеты в мире (ВИДЕО)10:00
- Первый израильский луноход разбился при посадке на Луну09:40
- Невероятное видео: кто-то гуляет по облакам?17:30
- Американец рассказал о встрече с тремя пришельцами16:48
- Xiaomi представила "умный" велосипедный замок10:15
- Впервые в истории показана черная дыра09:31
- В Великобритании найдены останки ископаемого Ктулху19:30
В ЮАР создали первые в мире эко-сигареты
Южноафриканская компания Smokey Treats заявила о создании первых в мире биоразлагаемых эко-сигарет, которые по-прежнему вредны для здоровья людей, но совершенно безопасны для окружающей среды, сообщает Realist.
Изобретатели подчеркивают, что окурки являются одним из самых распространенных видов мусора на планете. Фильтры обычных сигарет содержат пластик и других материалы, которые замедляют их разложение и загрязняют окружающую среду.
При этом фильтры эко-сигарет сделаны из древесной массы. Основатели Smokey Treats говорят, что через некоторое время от выкинутого окурка не останется и следа.
Табак в этих сигаретах, по утверждению создателей, не содержит никаких добавок. Даже надписи на пачке экологичные — чернила сделаны из сои.
Кроме того, компания обещает пожертвовать процент всей прибыли от продажи эко-сигарет на восстановление лесов в Южной Африке.
Теги: сигареты, ЮАР, экология
- Украинские военные на Донбассе раздают жителям еду, одежду и игрушки22:13
- Трагедия в шахте на Донбассе: один горняк погиб, двое тяжело ранены21:44
- Цирк продолжается: Дончане возмущены баннером «Наш выбор – Россия»20:05
- Прилепин инициирует проведение еще одного «референдума» на Донбассе 19:09
- На КПВВ «Марьинка» задержали организатора «выборов в ДНР»18:10
- Под Мариуполем ранена пенсионерка17:47
- В «ДНР» надумали возвести памятник ликвидированному Захарченко17:22
- Огромные воронки: НВФ обстреляли из «Града» село на Донетчине16:18
- Российские СМИ: не позволив ВСУ занять Донецк и Луганск, Путин попал в ловушку14:26
- В ОРДО выбирают проект «мемориального комплекса» памяти убитого Захарченко 14:09
- Роспуск Верховной Рады Украины: у Зеленского сделали заявление. ВИДЕО11:15
- В ЮАР создали первые в мире эко-сигареты11:00
- Состоялась премьера финального сезона сериала "Игра престолов"10:45
- У Ломаченко диагностировали вывих руки10:30
- Астрономическое открытие обеспокоило известного пастора10:15
- Как сделать так, чтобы всегда везло10:03
- Выборы в Украине под угрозой срыва из-за Порошенко: «не хватает…»09:45
- Манжосов заменит Зеленского в "Квартале 95": СМИ узнали подробности громкого решения09:33
- «Смертельная опасность»: на Крымском мосту началась опасная стройка09:17
- Врачи облегчили симптомы аутизма с помощью кала09:00
- Как сделать так, чтобы всегда везло10:03
- Врачи облегчили симптомы аутизма с помощью кала09:00
- Украинцев заставили платить за бесплатные услуги врача: что изменилось08:00
- Медики объяснили, почему не стоит спать под музыку07:20
- «Синдром белого халата»: стоит ли безоговорочно доверять врачам?22:34
- Порошенко попал в ловушку Зеленского: печальный прогноз21:11
- "В бой идут одни "старики"". Правда и вымысел фильма20:39
- 10 привычек, которые портят отношения19:38
- Им скучно, когда все просто: какие зодиаки губят отношения ревностью и обидами 18:42
- Что Зеленский будет делать с Донбассом и НАТО: в штабе лидера "Квартала" озвучили четкую позицию16:58
- У Порошенко остался единственный шанс победить Зеленского: «произойдет катастрофа»
- Порошенко попал в ловушку Зеленского: печальный прогноз
- В Донецке готовятся к возвращению в Украину и срочно демонтируют символику "ДНР" и "Оплота"
- Российские СМИ: не позволив ВСУ занять Донецк и Луганск, Путин попал в ловушку
- 10 народных примет, которые всегда сбываются
- Оккупантам показали цену "дипломов" "ЛНР": в Луганске студенты устроили настоящий бунт
- Россия "убрала" зампредседателя "совмина ДНР" Мартынова - и это очень плохой сигнал для Пушилина
- Донецк всколыхнул мощный взрыв - соцсети сообщают о "ядерном грибе" на месте ЧП
- Экс-спикер Генштаба ВСУ назвал лучший способ завершения войны на Донбассе
- Знаки Вселенной, которые предупреждают нас об опасности