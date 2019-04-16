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Сердце впервые напечатали на 3D-принтере
Ученые из университета Тель-Авива в Израиле стали первыми, кто смог напечатать на 3D-принтере живое сердце из человеческих тканей, сообщает NEWSONE.UA.
Процесс занял всего три с половиной часа. При этом размер 3D-сердца пока составляет два с половиной сантиметра – примерно, как у кролика.
"Трехмерная сеть внеклеточных макромолекул, таких как коллаген и гликопротеины, была обработана в гидрогель, который служил в качестве печатных "чернил". Дифференцированные клетки затем смешали с биочернилами, после чего 3D-принтер напечатал иммуносовместимые области сердца с кровеносными сосудами, а затем и все сердце", - сообщил профессор университета Тал Двир.
Двир также отметил, что следующим шагом будет научить сердце вести себя, как человеческое. Вначале 3D-сердца начнут пересаживать животным, а в перспективе и людям.
Теги: сердце, Израиль, принтер, 3D
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