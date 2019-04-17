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Boston Dynamics научила своих робособак работать в упряжке (ВИДЕО)
17.04.2019 10:55
Компания Boston Dynamics продемонстрировала, как 10 четвероногих роботов SpotMini буксируют грузовик, сообщает robo-hunter.com.
Во время перевозки грузовик находился на нейтральной передаче. Роботам удалось перетащить машину вверх через всю парковку компании по дороге с наклоном, равным 1 градусу.
Производители сообщили, что первые робопсы уже прошли весь процесс производства и в ближайшем будущем будут доступны для использования в различных сферах.
Теги: робот, собака, Boston Dynamics
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