Boston Dynamics научила своих робособак работать в упряжке (ВИДЕО)

17.04.2019 10:55

Компания Boston Dynamics продемонстрировала, как 10 четвероногих роботов SpotMini буксируют грузовик, сообщает robo-hunter.com.

Во время перевозки грузовик находился на нейтральной передаче. Роботам удалось перетащить машину вверх через всю парковку компании по дороге с наклоном, равным 1 градусу.

Производители сообщили, что первые робопсы уже прошли весь процесс производства и в ближайшем будущем будут доступны для использования в различных сферах.