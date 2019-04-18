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Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold разочаровал первых пользователей
18.04.2019 10:15
Новый смартфон Samsung Galaxy Fold, продажи которого начнутся 26 апреля, ломается с первых же дней использования, пишет издание Quartz. Отмечается, что у аппаратов, которые предоставили на тестирование журналистам, имеются проблемы с экраном, сообщает РИА-Новости.
В частности, проблемы появились на смартфонах журналистов CNBC, The Verge и Bloomberg.
Компания Samsung ранее рассказала изданию Quartz, что новый смартфон сможет без проблем складываться до 200 тысяч раз (около 300 раз в день в течение двух лет). Однако пока компания не отреагировала на возникшую проблему.
Теги: Samsung, смартфон, гибкость, проблемы
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