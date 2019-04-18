Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold разочаровал первых пользователей

18.04.2019 10:15

Новый смартфон Samsung Galaxy Fold, продажи которого начнутся 26 апреля, ломается с первых же дней использования, пишет издание Quartz. Отмечается, что у аппаратов, которые предоставили на тестирование журналистам, имеются проблемы с экраном, сообщает РИА-Новости.

В частности, проблемы появились на смартфонах журналистов CNBC, The Verge и Bloomberg.

Компания Samsung ранее рассказала изданию Quartz, что новый смартфон сможет без проблем складываться до 200 тысяч раз (около 300 раз в день в течение двух лет). Однако пока компания не отреагировала на возникшую проблему.