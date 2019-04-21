Все рубрики раздела
- Apple работает над девайсом для отслеживания потерянных вещей22:20
- Ученые нашли способ остановить старение мозга: новое открытие перевернет мир07:40
- «Киевстар» добавил в тариф «Безлим Видео» сервис YouTube Music09:00
- Ученые "оживили" мозг умершей свиньи16:00
- В Киеве появятся "Uber-маршрутки"13:10
- Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold разочаровал первых пользователей10:15
- В России нашли монету, датированную 2122 годом08:31
- Раскрыта тайна дольменов22:48
- В американском небе засняли огромное черное кольцо16:45
- Ученые огласили новую дату конца света: "Это будет самое страшное, что видело человечество" 11:00
Apple работает над девайсом для отслеживания потерянных вещей
Маячок будет синхронизироваться с аккаунтом iCloud.
Издание 9to5Mac сообщает о том, что Apple работает над новым трекинговым приложением, которое заменит функции Find My iPhone и Find My Friends. С его помощью пользователь сможет удаленно отслеживать положение своего iOS-устройства, либо iOS-устройства своих друзей при наличии соответствующего доступа, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
Также компания создает аппаратное устройство под кодовым именем “B389”. Речь, судя по всему, идет об умной бирке, которая позволит пользователю находить потерявшиеся вещи при помощи смартфона.
Маячок будет синхронизироваться с аккаунтом iCloud. Пользователю будет достаточно один раз привязать бирку, чтобы в дальнейшем знать ее точное расположение через соответствующее приложение на iOS или MacOS.
Бирка будет содержать в себе контактные данные пользователя. Так что если потерянную вещь найдет другой пользователь Apple, он сможет просканировать маячок и связаться с его хозяином.
Также пользователь сможет включить систему автоматического оповещения. Смартфон будет уведомлять о том, что вещь с биркой удаляется от владельца. Это может оказаться очень полезным, если вы что-то случайно обронили или забыли. А чтобы система не сообщала пользователю о вещах, преднамеренно оставленных дома, пользователь сможет настроить безопасные зоны. Маячки, оставленные в таких зонах, не будут считаться потерявшимися.
Предполагается, что новое приложение и смарт-маячки будут представлены осенью, вместе с релизом очередных айфонов.
Теги: Донбасс, приложение, вещи, аккаунт
- Экс-нардеп и регионал Владимир Олейник заявил, что в Украине готовится государственный переворот: есть три группы
- "Надеюсь, что он недолго пробегает", — Невзоров о Плотницком
- «Переворот» в «ЛНР»: довольны все - Тымчук
- В «ЛНР» назревает очередной «государственный переворот»
- 20 вещей. которые НЕОБХОДИМО выбросить до Нового года
- Сторонники главы "МВД ЛНР" Корнета захватили здание "прокуратуры" в Луганске
- Пушилин хочет получить "компенсацию" от Украины: стало известно, когда главарь "ДНР" потребует денег 20:42
- Развестись в ОРДО можно быстро, но развод будет действителен только в России14:20
- Ситуация на блокпостах «ДНР»: в Горловке небольшие очереди, на «Гнутово» пусто12:22
- Сутки в ООС: боевики десять раз обстреливали позиции ВСУ10:39
- Пушилин намерен потребовать от Украины «компенсацию» за «экономический ущерб»08:39
- В Горловке предпринимателей под угрозой штрафов заставляют вывешивать «флаги ДНР»08:00
- На КПВВ на линии разграничения мужчина лишился автомобиля21:00
- Катастрофа с оккупированного Донбасса подобралась к России: Ростов ждут крупные проблемы, сделать уже ничего нельзя20:31
- На Донбассе задержали "разведчика" оккупантов18:28
- Авария на железной дороге. Два часа из Мариуполя не может отправиться киевский поезд18:01
- В штабе Зеленского назвали приоритетным направление, связанное с контактами в РФ22:37
- Apple работает над девайсом для отслеживания потерянных вещей22:20
- Гороскоп на завтра: Близнецов ждут препятствия, а Ракам нужно быть внимательнее дома22:00
- Не говорите теперь, что Путин неудачник21:40
- После выборов у украинцев будут забирать авто: детали закона21:30
- Данные экзит-поллов: как отреагировал Порошенко21:20
- Минус 5 кг в неделю: как похудеть на диете «Шесть лепестков»21:10
- «Все страны постсоветского союза, посмотрите на Украину. Все возможно»: Зеленский выступил с мощной речью21:00
- Пушилин хочет получить "компенсацию" от Украины: стало известно, когда главарь "ДНР" потребует денег 20:42
- Лидирует Порошенко: подсчитали голоса избирателей20:20
- Гороскоп на завтра: Близнецов ждут препятствия, а Ракам нужно быть внимательнее дома22:00
- Минус 5 кг в неделю: как похудеть на диете «Шесть лепестков»21:10
- Развенчаны популярные мифы о здоровом сне18:20
- Медики рассказали, почему не стоит злоупотреблять солнцезащитным кремом17:00
- Пять специй, активизирующих процесс похудения16:00
- 10 слов, которые ни за что нельзя говорить детям10:00
- Ученые о разнице между бедными и богатыми: все расскажет любовь к телевизору19:57
- Пенсии выросли в два раза: кому повезло, а кого обошли стороной18:58
- 20 апреля: что не рекомендуется делать в Акулин день12:27
- Гривна реагирует. Последствия новостей о Привате. ВИДЕО20:37
- Разрыв растет: букмекеры обновили котировки на второй тур выборов в Украине
- Лукашенко сделал тревожное для Украины заявление о войне
- После пожара в Нотр-Даме все ахнули: в бронзовом петухе найдена утерянная святыня, связанная с земной жизнью Христа
- Данные экзит-поллов: как отреагировал Порошенко
- В Горловке «внезапно» умерли 84 человека
- У каких знаков Зодиака легкая рука?
- Знаки Зодиака, в жизни которых до конца весны закончатся все трудности и испытания
- Катастрофа с оккупированного Донбасса подобралась к России: Ростов ждут крупные проблемы, сделать уже ничего нельзя
- Гороскоп на завтра: неприятные разговоры у Тельцов и раздражительность у Дев
- Житель Донецка: "Дынирийцы поняли, что никакого Киева им не видать, напряжение растет, и с паспортами РФ "кинула""