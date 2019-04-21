Apple работает над девайсом для отслеживания потерянных вещей

21.04.2019 22:20

Маячок будет синхронизироваться с аккаунтом iCloud.



Издание 9to5Mac сообщает о том, что Apple работает над новым трекинговым приложением, которое заменит функции Find My iPhone и Find My Friends. С его помощью пользователь сможет удаленно отслеживать положение своего iOS-устройства, либо iOS-устройства своих друзей при наличии соответствующего доступа, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua



Также компания создает аппаратное устройство под кодовым именем “B389”. Речь, судя по всему, идет об умной бирке, которая позволит пользователю находить потерявшиеся вещи при помощи смартфона.



Маячок будет синхронизироваться с аккаунтом iCloud. Пользователю будет достаточно один раз привязать бирку, чтобы в дальнейшем знать ее точное расположение через соответствующее приложение на iOS или MacOS.



Бирка будет содержать в себе контактные данные пользователя. Так что если потерянную вещь найдет другой пользователь Apple, он сможет просканировать маячок и связаться с его хозяином.



Также пользователь сможет включить систему автоматического оповещения. Смартфон будет уведомлять о том, что вещь с биркой удаляется от владельца. Это может оказаться очень полезным, если вы что-то случайно обронили или забыли. А чтобы система не сообщала пользователю о вещах, преднамеренно оставленных дома, пользователь сможет настроить безопасные зоны. Маячки, оставленные в таких зонах, не будут считаться потерявшимися.

Предполагается, что новое приложение и смарт-маячки будут представлены осенью, вместе с релизом очередных айфонов.

