Xiaomi представила беспроводной утюг (ВИДЕО)

22.04.2019 09:25

Компания Xiaomi добавила в свой ассортимент еще одно устройство, выпустив в Китае новый беспроводной паровой утюг Mi Cordless Steam Iron, сообщает iLenta.com.

Он поставляется с подставкой для беспроводной зарядки и переключателем для беспроводного использования. На рынке уже доступно множество беспроводных утюгов, но доступность и популярность бренда Xiaomi обеспечат новинке огромные продажи.

Mi Cordless Steam Iron рассчитан на мощность 2000 Вт. Есть различные режимы использования — высокоскоростной, низкоскоростной и сухой режимы. Они повышают производительность утюга при использовании его на разных материалах одежды. Резервуар для воды объемом 280 мл предназначен для глажения нескольких вещей с использованием пара.

Утюг Mi Cordless Steam Iron оснащен отдельной подставкой для зарядки, которую можно отсоединить нажатием на определенную кнопку. Он может быстро прогреться за 35 секунд вместе с сильным потоком пара.

Новинка обладает износостойкостью благодаря алюминиевому корпусу и литой керамической поверхности сверху. Он поддерживает нагрев до 200° и поставляется с ионным покрытием, которое помогает минимизировать повреждение одежды при высоких температурах.

Стоимость Mi Cordless Steam Iron составляет 199 юаней (~ 30 долларов США).