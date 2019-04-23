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Архив - Наука и технологии

ПриватБанк запустил оплату покупок по QR-коду

23.04.2019 11:05
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ПриватБанк запустил оплату покупок по QR-коду

Государственный ПриватБанк начал оснащать свои POS-терминалы функцией оплаты по QR-коду, сообщается на официальной странице банка в Facebook, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Теперь клиенты смогут расплачиваться за продукты смартфоном, даже если их устройство не поддерживает оплату через NFC-кошелек.
Чтобы расплатиться с помощью новой опции, нужно просканировать появившийся на экране терминала QR-код через приложение Privat24. После этого в Privat24 появится форма, где нужно выбрать карту для оплаты. Клиент должен "подтвердить" выбор и на экране высветится отчет о проведенной транзакции.



Теги: ПриватБанк, QR-код , оплата, Приват24
 
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