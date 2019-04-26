Xiaomi представила электромопед за $450 (ВИДЕО)

26.04.2019 14:10

Xiaomi расширила линейку электротранспорта, выпустив электромопед Himo Т1, цена которого составляет всего 450 долларов, сообщает Знай.ua.

По совокупности характеристик Himo Т1 это скорее электровелосипед в теле мопеда. Девайс способен проехать на одной зарядке от 60 до 120 км в зависимости от емкости установленного аккумулятора.

Новинка оборудована подвеской, обеспечивающей плавную езду, системой рекуперативного торможения, дисплеем, на который выводится различная информация, в частности, скорость движения и уровень заряда батареи, и мощной передней фарой.

Компания так и не назвала максимальную скорость мопеда, а вот его вес - 55 кг.