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Xiaomi представила электромопед за $450 (ВИДЕО)
26.04.2019 14:10
Xiaomi расширила линейку электротранспорта, выпустив электромопед Himo Т1, цена которого составляет всего 450 долларов, сообщает Знай.ua.
По совокупности характеристик Himo Т1 это скорее электровелосипед в теле мопеда. Девайс способен проехать на одной зарядке от 60 до 120 км в зависимости от емкости установленного аккумулятора.
Новинка оборудована подвеской, обеспечивающей плавную езду, системой рекуперативного торможения, дисплеем, на который выводится различная информация, в частности, скорость движения и уровень заряда батареи, и мощной передней фарой.
Компания так и не назвала максимальную скорость мопеда, а вот его вес - 55 кг.
Теги: электричество, мопед, Xiaomi
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