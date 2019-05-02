Украинский стартап разработал «вечный блокнот» (ВИДЕО)

02.05.2019 08:55

30 апреля украинский стартап Nuka запустил кампанию по сбору средств на краудфандинговой платформе Kickstarter. Необходимую сумму в $20 000 удалось собрать за первые сутки, при этом до конца кампании еще 43 дня, передает ain.ua.

Nuka разработала так называемую «вечную канцелярию», в которую входят специальный блокнот и карандаш. Особенность блокнота заключается в том, что в нем можно стереть ненужную информацию. Более того, блокнот не рвется и не промокает.

Приложение Nuka позволяет сохранять записи из блокнота в цифровом виде. Сам карандаш сделан из сплава пяти металлов, благодаря чему отличается повышенной прочностью. Кроме того, пользователю не придется его постоянно подтачивать.

На сегодняшний день на Kickstarter можно оставить предзаказ на набор со скидкой в $30 – от $59. Доставка изделий должна начаться ближе к ноябрю текущего года.

К слову, основателями стартапа являются 17-летние Катерина Михалко и Никита Владыкин, а также 20-летний Евгений Шило.