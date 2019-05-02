Все рубрики раздела
- Украинский стартап разработал «вечный блокнот» (ВИДЕО)08:55
- В Украине заработала услуга сохранения номера при смене мобильного оператора11:00
- Samsung выпустила вращающийся телевизор10:40
- Целый континент покинет Землю: австралийцы хотят переселиться на Луну20:20
- Ученые научились формировать костную ткань из жира человека19:00
- Нибиру перед вторжением послала на разведку мощный десант пришельцев: белые НЛО готовы к "захвату" Земли - фото 13:20
- Археологи обнаружили уникальную гробницу с магическими посланиями09:45
- Опасность нависла над Украиной, ученые предупреждают о неизбежном: «исчезнут целые улицы»14:00
- Генные лекарства произвели революцию в медицине: что известно09:00
- Xiaomi представила электромопед за $450 (ВИДЕО)14:10
Украинский стартап разработал «вечный блокнот» (ВИДЕО)
30 апреля украинский стартап Nuka запустил кампанию по сбору средств на краудфандинговой платформе Kickstarter. Необходимую сумму в $20 000 удалось собрать за первые сутки, при этом до конца кампании еще 43 дня, передает ain.ua.
Nuka разработала так называемую «вечную канцелярию», в которую входят специальный блокнот и карандаш. Особенность блокнота заключается в том, что в нем можно стереть ненужную информацию. Более того, блокнот не рвется и не промокает.
Приложение Nuka позволяет сохранять записи из блокнота в цифровом виде. Сам карандаш сделан из сплава пяти металлов, благодаря чему отличается повышенной прочностью. Кроме того, пользователю не придется его постоянно подтачивать.
На сегодняшний день на Kickstarter можно оставить предзаказ на набор со скидкой в $30 – от $59. Доставка изделий должна начаться ближе к ноябрю текущего года.
К слову, основателями стартапа являются 17-летние Катерина Михалко и Никита Владыкин, а также 20-летний Евгений Шило.
Теги: Украина, блокнот, стартап
- Война на Донбассе: украинских военных обстреляли из гранатометов и минометов. Есть раненые09:52
- Боевики «ДНР» перестреляли друг друга после пьянки, есть жертвы07:33
- Не только паспорта: Путин готовит еще один подарок "республикам Донбасса" из-за позиции Зеленского22:35
- «Автоматные очереди, горит заправка»: Пятов рассказал, как выезжал с семьей из Донбасса 22:10
- Хозяином шахты в "ЛНР", где погибли 17 человек, оказался доктор, разворовывавший российскую гуманитарку, – Казанский21:51
- Эксперт пояснил, зачем Путин подписал новый указ о паспортах РФ для граждан Украины21:23
- «В стороне ЖД началась войнушка»: дончане сообщают о мощных обстрелах на северо-западе города20:28
- В Докучаевске "ДНРовцы" устроили "вестерн" и прикончили своего пособника Севера20:10
- В ОРЛО автомобиль влетел в дерево: есть жертвы18:10
- Украинские военные попали в смертельное ДТП в Краматорске17:26
- Зеленский определился с главой Администрации президента10:16
- Политолог: жителям Донбасса пора задуматься – Кремль уже утвердил планы массовых захоронений10:00
- Война на Донбассе: украинских военных обстреляли из гранатометов и минометов. Есть раненые09:52
- Фаворита "Евровидения-2019" уличили в нарушении правил конкурса (ВИДЕО)09:45
- Самые распространенные мифы об алкоголе09:36
- Популярные мифы о здоровом сне09:15
- Как спастись от укусов комаров: народные средства09:00
- Украинский стартап разработал «вечный блокнот» (ВИДЕО)08:55
- Елена Зеленская рассказала, как ее супруг орал на Коломойского08:45
- Лига чемпионов: «Барселона» разгромила «Ливерпуль» (ВИДЕО)08:40
- Самые распространенные мифы об алкоголе09:36
- Популярные мифы о здоровом сне09:15
- Как спастись от укусов комаров: народные средства09:00
- Эти знаки Зодиака станут богаче в мае 2019-го08:30
- «Автоматные очереди, горит заправка»: Пятов рассказал, как выезжал с семьей из Донбасса 22:10
- Эксперт пояснил, зачем Путин подписал новый указ о паспортах РФ для граждан Украины21:23
- Волкер объяснил, в каком случае Зеленский потеряет поддержку украинцев18:36
- Украину накроет экономический кризис, эксперты сообщили последствия13:13
- Доллар по 30 или…: что случится с курсом валют в мае, гривну спасет только одно11:09
- Названы три самых неряшливых знака Зодиака09:08
- Не только паспорта: Путин готовит еще один подарок "республикам Донбасса" из-за позиции Зеленского
- Кошевой из Квартала 95 проговорился о семейном конфликте Зеленского: «жена в ярости»
- «Как не стыдно?»: Порошенко набросился на украинца на глазах у толпы
- Зеленский придумал, как изменить коммунальные тарифы
- Появились подробности первого официального визита Зеленского
- Сдал Порошенко с потрохами: у Зеленского шокировали новыми обвинениями президента
- В мае украинцев накроет адская жара
- Главари «Л/ДНР»: Россия может отдать Украине Донбасс при одном условии
- Пенсии сильно сократят : украинцев ожидает печальное нововведение
- «Мы не зомби»: Губарев написал «открытое письмо» Зеленскому и потребовал «извинений»