Раскрыта тайна гибели Гагарина

05.05.2019 12:37

Гагарин в письмах к своему близкому другу рассказал всю правду об известном полете 12 апреля 1961 года. Вскрывшаяся информация шокирует. Раскрыта тайна гибели Юрия Гагарина. Болгарские ученые обнаружили неотправленные письма, которые Гагарин писал своему другу Олегу Ковальскому, ленинградскому художнику. В этих письмах он признавался, как пишет блогер Игорь Поночевный, что никакого полета в космос 12 апреля 1961 года не было. Съемки проводились в секретном павильоне в Алма-Ате, на макете. А в той ракете, стартовавшей с Байконура 12 апреля, находилась свинья. Мысль о том, что Гагарин столько лет дурачил народ, не давала ему покоя. Юрий писал, что хотел бы честно во всем признаться людям, для чего планировал стать перебежчиком во время какой-нибудь из заграничных поездок. Одно из писем, по всей видимости, перехватило КГБ, и Гагарина было решено убить, чтобы скрыть миф о полете 12 апреля. Для этого насыпали сахару в керосин его истребителя. Теперь становится понятным, что не только американцы врали людям о своих полетах на Луну, но и советская пропаганда тоже врала. Гагарин никуда не летал, а русским патриотам нужно умерить свой пыл. Первыми в космос полетели, все-таки, американцы. Шах и мат, любители СССР!



Источник : https://www.dialog.ua