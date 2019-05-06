Новая Почта переходит на экологичную упаковку

06.05.2019 17:00

Все отделения Новой Почты начали переходить на новый тип упаковки: вместо пенопласта будет использоваться вторично переработанная бумага. Об этом сказано в пресс-релизе компании, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

"Мы проанализировали лучшие мировые практики и выбрали бумагу украинского производства, - рассказывает директор компании Александр Бульба. – Это дешевая, надежная, простая в уборке и утилизации альтернатива привычным наполнителям. Как и другие упаковочные материалы, которые использует Новая Почта, бумага будет идти на повторную переработку".

Еще один плюс нового наполнителя - в отделениях станет еще чище и просторнее, заявляют в НП. Рулон бумаги занимает намного меньше места, чем блоки пенопласта, и от него нет дополнительного мусора.