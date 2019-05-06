Xiaomi Redmi Note 7 запустили в стратосферу

06.05.2019 11:30

Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь опубликовал видео с запуском в стратосферу смартфона Redmi Note 7, сообщает Hi-Tech.

Redmi Note 7 подняли на 30 километров вверх при помощи специальной установки с шаром, который лопнул, когда температура достигла -60 °С. Защиту устройства при приземлении обеспечил специальный каркас, изготовленный на 3D-принтере.

Ролик был создан с целью подчеркнуть, что устройство Xiaomi сделано на «внеземном» уровне.