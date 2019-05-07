Украинский стартап обвинил Apple в недобросовестной конкуренции

07.05.2019 10:00

Украинский стартап Kidslox и испанская компания Qustodio подали жалобу на американскую корпорацию Apple, сообщает ТСН.

Истцы передали Европейской комиссии по конкуренции материалы, которые должны доказывать злоупотребление Apple монопольным положением и целенаправленное уничтожение мобильных приложений, которые конкурируют с американским продуктом. Речь идет о программах родительского контроля за детьми при помощи смартфонов.

Украинцы и испанцы отмечают, что Apple блокирует обновления конкурентов или просто удаляет их из AppStore.

По словам основателя Kidslox Виктора Евпака украинское приложение умеет больше, чем программа Apple. В частности, Kidslox действует одновременно и на IOS, и на Android, поэтому различные мобильные платформы не являются препятствием для родителей в осуществлении контроля за детьми. Однако развитию стартапа мешают недружественные действия американской корпорации.