Xiaomi представила "умное" мусорное ведро (ВИДЕО)

08.05.2019 12:00

Китайский производственный гигант Xiaomi выпустил "умное" мусорное ведро Smart Trash Can, которое предлагается по цене 19 долларов. Данный продукт производится в сотрудничестве с компанией Ninestars, сообщает Znaj.ua.

Емкость ведра составляет 10 л. Устройство оснащено интеллектуальным механизмом, который обеспечивает бесшумное открытие и закрытие крышки при поднесении рук. Инфракрасные датчики срабатывают на расстоянии до 30 см. Кроме того разработчики реализовали герметизирующую структуру, препятствующую распространению запаха.

Для работы Xiaomi Ninestars Smart Trash Can необходимы две батарейки.