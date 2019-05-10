Новый электромобиль Volkswagen вызвал ажиотаж у покупателей

10.05.2019 11:30

Всего спустя 24 часа после старта приема предзаказов Фольксваген получил более 10 000 заявок на свой новый электромобиль VW ID.3, сообщает АвтоЦентр.

Это беспрецедентный случай для бренда, в компании жалуются на нестабильную работу серверов, ведь с таким наплывом желающих оформить предзаказ еще не сталкивались.

Первые покупатели получат свои машины в середине 2020 года. Поначалу к покупке будет доступна особая версия электромобиля стоимостью примерно в 40 тыс евро со средней по емкости батареей на 55 кВтч. Дальность пробега составит около 420 км (согласно WLTP). Кроме непосредственно электромобиля, заказчики получат возможность заряжать его бесплатно в течение года.

Позже, по цене менее 30 тыс евро, на рынок выйдет базовый вариант с запасом хода 330 км (48 кВтч) и самый дальнобойный — на 62 кВтч и 550 км.