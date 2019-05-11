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Lenovo выпустила умные часы за $29
Lenovo представила в Индии новые смарт-часы Ego по очень доступной цене — всего 29 долларов. Новинка сочетает в себе дизайн классических и спортивных часов и внешне напоминает популярные Casio G-Shock. Устройство оборудовано датчиком сердечного ритма, умеет отслеживать сон, считать шаги и выполняет ряд других функций, сообщает trashbox.ru.
Lenovo Ego поставляются в корпусе из пластика с защитой от воды до 50 метров и прочным резиновым ремешком. Размеры устройства составляют 55х48х15,8 мм, вес — 42 г. Гаджет оснащён 1,6-дюймовым антибликовым монохромным дисплеем с ночным режимом.
Помимо подсчёта шагов и калорий, отслеживания сна и мониторинга сердечного ритма в режиме реального времени, часы умеют также отслеживать физическую активность пользователя во время плавания, бега, езды на велосипеде и обычных тренировок.
Смарт-часы показывают уведомления от различных приложений, в том числе звонки, SMS и сообщения мессенджеров. Из особенностей Lenovo Ego можно отметить возможность управлять камерой смартфона на расстоянии и делать снимки одним нажатием на дисплей часов. Устройство оснащено Bluetooth 4.0 и мгновенно сопрягается со всеми смартфонами, работающими под управлением iOS и Android, с помощью фирменного приложения Lenovo Life.
Lenovo Ego может проработать до 20 дней от одного заряда батареи, но автономность часов во многом зависит от режима их использования.
Теги: Bluetooth, часы, Lenovo
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