Lenovo выпустила умные часы за $29

11.05.2019 09:20

Lenovo представила в Индии новые смарт-часы Ego по очень доступной цене — всего 29 долларов. Новинка сочетает в себе дизайн классических и спортивных часов и внешне напоминает популярные Casio G-Shock. Устройство оборудовано датчиком сердечного ритма, умеет отслеживать сон, считать шаги и выполняет ряд других функций, сообщает trashbox.ru.

Lenovo Ego поставляются в корпусе из пластика с защитой от воды до 50 метров и прочным резиновым ремешком. Размеры устройства составляют 55х48х15,8 мм, вес — 42 г. Гаджет оснащён 1,6-дюймовым антибликовым монохромным дисплеем с ночным режимом.

Помимо подсчёта шагов и калорий, отслеживания сна и мониторинга сердечного ритма в режиме реального времени, часы умеют также отслеживать физическую активность пользователя во время плавания, бега, езды на велосипеде и обычных тренировок.

Смарт-часы показывают уведомления от различных приложений, в том числе звонки, SMS и сообщения мессенджеров. Из особенностей Lenovo Ego можно отметить возможность управлять камерой смартфона на расстоянии и делать снимки одним нажатием на дисплей часов. Устройство оснащено Bluetooth 4.0 и мгновенно сопрягается со всеми смартфонами, работающими под управлением iOS и Android, с помощью фирменного приложения Lenovo Life.

Lenovo Ego может проработать до 20 дней от одного заряда батареи, но автономность часов во многом зависит от режима их использования.