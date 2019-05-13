В Италии презентовали первый в мире электромобиль из вторсырья

13.05.2019 15:10

Итальянская автомобильная дизайнерская студия Mandalaki презентовала новый электромобиль под названием Estrima Biro О2, сообщает CAR.RU.

Машина уникальна тем, что на 80 % выполнена из переработанного пластика. Для создания Biro О2 дизайнерская студия измельчила в порошок пластмассовые отходы, в дальнейшем он использовался для изготовления основных частей автомобиля. Шасси автомобиля, к которому крепятся пластиковые панели, выполнено из металла.

Biro О2 - это компактный двухместный электромобиль, оснащенный съемной аккумуляторной батареей, которая расположена в специальном футляре с ручкой и колесами. Такое исполнение батареи позволяет перевозить ее, как чемодан, чтобы зарядить от обычной розетки.

Максимальная скорость, которую способен развить Biro О2, составляет 65 км/час. Запас хода - 100 км.