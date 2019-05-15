На улицы Киева вышли первые Uber-маршрутки

15.05.2019 15:00

14 мая компания Uber запустила в Киеве пилотный проект Uber Shuttle - сервис по бронированию мест в микроавтобусах, которые будут следовать по выбранным направлениям в пределах города, сообщает ICTV.

Пока доступны два маршрута: с Виноградаря до торгового центра Украина и от Дарницы до Лыбидской. Микроавтобусы будут курсировать с 7.00 до 21.00. Стоимость поездки зависит от расстояния и колеблется в пределах 15-30 гривен. Оплата возможна как наличными, так и через фирменное приложение.