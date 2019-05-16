ПриватБанк выпустил бета-версию нового приложения Privat24

16.05.2019 10:00

ПриватБанк запустил открытое бета-тестирование обновленного мобильного банкинга Privat24. Об этом сообщил член правления банка Сергей Харитич, передает ИА ЛІГАБізнесІнформ".

По его словам, новую версию приложения для iOs и Android могут получить все желающие, зарегистрировавшись по ссылке клуба инноваторов Privat24.

Новая версия мобильного банкинга должна полностью заменить старую к концу этого года.