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Xiaomi создала умную кормушку для домашних животных

20.05.2019 12:00
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Xiaomi создала умную кормушку для домашних животных

В ассортименте компании Xiaomi появилась кормушка для домашних животных под названием Furrytail Pet Smart Feeder, сообщает iLenta.com.
Furrytail Pet Smart Feeder уже доступна на площадке коллективного финансирования Youpin. Ее стоимость составляет $28, а начало поставок стартует с 30 июня.
Управлять кормушкой Furrytail Pet Smart Feeder можно со смартфона. В специальном приложении можно настроить время кормления, количество кормлений, объемы порций и многое другое.
Таким образом, если пользователь уедет на несколько дней, он может быть уверен, что его любимец будет получать еду в нужном количестве три раза в день. Специальная педалька позволяет питомцу самому активировать подачу пищи, но только если владелец не контролирует объёмы порций.
Емкость Furrytail Pet Smart Feeder составляет 4 литра, что позволяет загрузить до 2 килограммов корма. Конструкция разработана так, чтобы корм не слёживался и не портился. В приложении всегда можно узнать текущий вес корма в устройстве. Если корм закончился, на смартфон владельца приходит уведомление.



Теги: домашние животные, кормушка, Xiaomi
 
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