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Ученые создали прибор для борьбы с бессонницей
Новинка будет пользоваться спросом у людей.
Устройство EcoSleep представляет собой небольшую коробочку, которая формирует электромагнитные импульсы на низкой частоте — от 1 до 40 герц.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
По словам ученого, устройство EcoSleep представляет собой небольшую коробочку, которая формирует электромагнитные импульсы на низкой частоте — от 1 до 40 герц. Такие воздействия помогают человеку уснуть естественным образом.
Прибор, понижая и повышая импульсы, контролирует все фазы сна, а также помогает человеку пробудиться без особых трудностей.
В материале отмечается, что данной разработкой специалистов уже заинтересовались представители гостиничного бизнеса. Кроме того, ожидается, что новинка будет пользоваться спросом у людей, которые вынуждены совершать частые переезды со сменой часовых поясов.
Теги: Донбасс, бессонница, ученые, прибор
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