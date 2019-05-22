Ученые создали прибор для борьбы с бессонницей

22.05.2019 22:25

Новинка будет пользоваться спросом у людей.

Устройство EcoSleep представляет собой небольшую коробочку, которая формирует электромагнитные импульсы на низкой частоте — от 1 до 40 герц.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

По словам ученого, устройство EcoSleep представляет собой небольшую коробочку, которая формирует электромагнитные импульсы на низкой частоте — от 1 до 40 герц. Такие воздействия помогают человеку уснуть естественным образом.

Прибор, понижая и повышая импульсы, контролирует все фазы сна, а также помогает человеку пробудиться без особых трудностей.

В материале отмечается, что данной разработкой специалистов уже заинтересовались представители гостиничного бизнеса. Кроме того, ожидается, что новинка будет пользоваться спросом у людей, которые вынуждены совершать частые переезды со сменой часовых поясов.