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Зеленский запустил президентский видеоблог (ВИДЕО)

22.05.2019 14:30
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Зеленский запустил президентский видеоблог (ВИДЕО)

Президент Украины Владимир Зеленский запустил видеоблог, в котором будет показывать жизнь главы государства. Об этом сообщается на YouTube-канале "Зе!Президент", передает LB.ua.
"Ждите следующие выпуски, чтобы узнать - как быть президентом и оставаться человеком", - говорится в комментарии к ролику.



Теги: видео, блог, YouTube, Зеленский
 
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