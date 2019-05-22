Зеленский запустил президентский видеоблог (ВИДЕО)

22.05.2019 14:30

Президент Украины Владимир Зеленский запустил видеоблог, в котором будет показывать жизнь главы государства. Об этом сообщается на YouTube-канале "Зе!Президент", передает LB.ua.

"Ждите следующие выпуски, чтобы узнать - как быть президентом и оставаться человеком", - говорится в комментарии к ролику.