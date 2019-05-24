Первый электромобиль Skoda представлен официально (ВИДЕО)

24.05.2019 12:00

Компания Skoda официально представила свой первый серийный электромобиль Skoda Citigo-e iV (Citigoe), сообщает ITC.ua.

Модель представляет собой компактный четырехдверный городской хэтчбек с длиной 3597 мм, шириной 1645 мм и высотой 1481 мм. Объем багажника составляет 250 литров, при сложенных задних сидениях — 923 литра. Внешне модель аналогична бензиновой версии Citigo за исключением оформления передней части корпуса и некоторых деталей дизайна.

Переднеприводный электромобиль Skoda Citigo-e iV получил электродвигатель мощностью 61 кВт с крутящим моментом 210 Нм, который позволяет разогнаться от 0 до 100 км/ч за 12,5 секунды и ускориться с 60 км/ч до 100 км/ч за 7,6 секунды. Максимальная скорость составляет 130 км/ч.

Батарея емкостью 36,8 кВтч (60 А) обеспечивает запас хода до 265 км по измерительному циклу WLTP. Батарейный блок из 168 Li-Ion элементов интегрирован в пол автомобиля, его размеры составляют 1,1x1,7 метра, а максимальная толщина — 30 см. Поддерживается скоростная зарядка мощностью до 40 кВтч (CCS), от бытовых зарядок модель заряжается от 0 до 80% за 4 часа 8 минут (7,2 кВт) или за 12 часов 37 минут (2,3 кВт).

Модель Skoda Citigo-e iV будет предлагаться в двух версиях оформления Ambition и Style, серийное производство стартует в конце 2019 года, начало продаж — в начале 2020 года. Розничная цена электромобилия официально не озвучивается, однако неофициально представители компании подтвердили, что ценник будет на уровне «заметно ниже» отметки в 20,000 евро.