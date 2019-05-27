Итальянские ученые воссоздали внешность Иисуса Христа

27.05.2019 12:15

Профессор из Италии Джулио Фанта с группой ученых в результате многолетних исследований сумел получить достоверную модель внешности Иисуса Христа, сообщает Главред.

Лицо пророка воспроизводили с помощью отпечатка на Туринской плащанице, подлинность которой исторически не была доказана.

Фанта сделал огромное количество замеров и пришел к выводу, что Иисус обладал достаточно высоким, как для своего времени ростом, - свыше 180 см. Средний рос человека в те времена составлял 167 см.

Иисус обладал весьма привлекательной внешностью и величием. Он был талантлив, харизматичен и говорил так, что всегда был в центе внимания. Его лицо отображало царственный облик, и даже в момент смерти на нем застыло самообладание. На теле Иисуса обнаружено свыше трехсот ударов кнутом.

Ватикан пока никак не прокомментировал отображенную учеными внешность Христа.