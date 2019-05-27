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Перуанский плотник сделал деревянный Volkswagen Beetle
27.05.2019 11:00
Перуанский энтузиаст Бьенвенидо Ортега создал кузов из дерева для автоиобиля Volkswagen Beetle, который собирается подарить дочери на день рождения, сообщает ФАН.
Он взял двигатель и шасси от двух разных «Жуков» и соорудил кузов из хинного дерева.
В настоящее время Бьенвенидо Ортеги находится на пути в Нью-Йорк, чде живет его дочь. На деревянной машине он уже добрался до Флориды.
Теги: Перу, дерево, Volkswagen Beetle, плотник
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