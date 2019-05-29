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Эксперты Bloomberg рассказали, когда подешевеют электромобили
Консалтинговая компания Bloomberg New Energy Finance (BNEF), занимающаяся анализом глобального энергетического рынка, опубликовала обновленный прогноз развития рынка электрокаров, сообщает AutoUa.
По данным BNEF, к 2040 году 57% всех мировых продаж легковых автомобилей будет приходиться на электромобили. В течение следующих 20 лет продажи электромобилей вырастут с 2 миллионов единиц в прошлом году до 56 миллионов. Прогнозируется, что в течение того же периода мировые продажи автомобилей с ДВС снизятся с 85 миллионов единиц в 2018 году до 42 миллионов.
По мнению главы отдела перспективных перевозок BNEF Колина Маккерчера, мировые продажи обычных легковых автомобилей достигли своего пика. Электрокары уже сейчас дешевле в эксплуатации и техническом обслуживании благодаря более низкой цене на электроэнергию в сравнении с бензином и дизельным топливом, а также меньшему количеству движущихся частей в конструкции. Быстрые темпы развития технологий позволят к середине 2020-х годов снизить стоимость электрокаров, сделав их в два раза дешевле автомобилей с ДВС. За счет совершенствования и расширение производства, стоимость аккумуляторов для электрокаров в сравнении с 2010 годом уменьшилась на 85% за 1 кВт•ч.
Еще одним фактором, влияющим на темпы развития электрического авторынка, являются каршеринговые сервисы. В настоящее время ими пользуется более миллиарда человек во всем мире. По мнению аналитиков, расширение этих сервисов приведет к постепенному снижению спроса на личные автомобили.
Теги: цена, прогноз, электромобиль
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