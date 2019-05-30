Logitech представила стилус для виртуальной реальности (ВИДЕО)

30.05.2019 10:15

Компания Logitech представила новый стилус под названием Logitech VR Ink Pilot Edition, созданный для для работы с трёхмерными САПР при проектировании автомобилей и самолётов в виртуальной реальности, сообщает 3DNews.

В отличие от существующих VR-контроллеров, подобных используемым с VR-шлемом Vive от Valve и HTC, вы держите Logitech VR Ink Pilot Edition как традиционную ручку, и с ним можно плавно переходить от рисования в воздухе к рисованию на плоской поверхности.

Наряду с чувствительным к давлению наконечником для рисования на поверхности, VR Ink Pilot Edition также имеет дополнительные кнопки, элементы управления захватом и 2D-сенсорную полосу, позволяющую управлять объектами в виртуальной реальности.

Продолжительность автономной работы стилуса составляет два с половиной часа, зарядка производится через порт USB.

К концу этого года Logitech намерена выпустить ограниченное количество стилусов VR Ink Pilot Edition для «отдельных партнёров». Сроки начала массового производства, а также цена устройства пока неизвестны.