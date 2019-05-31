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HP представила первый в мире лазерный принтер без картриджа

31.05.2019 11:00
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HP представила первый в мире лазерный принтер без картриджа

HP анонсировала первый в мире лазерный принтер HP Neverstop Laser без картриджа. Новинку компания позиционирует, как устройство для офиса и дома, сообщает GaGadget.
HP Neverstop Laser — это лазерный принтер с возможностью быстрой заправки тонера. По словам производителя, для этого достаточно 15 секунд. Стартового запаса тонера хватит на 5000 страниц. Естественно, новинка поддерживает бесконтактную печать и сканирование через фирменное приложение HP Smart App.
HP Neverstop Laser появится в продаже в июле этого года. Ценник устройства пока не сообщают.



Теги: Hewlett-Packard, принтер, картридж
 
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