На украинском авторынке появился "узбекский AVEO"

04.06.2019 11:30

Компания Укр-УзАвто, официальный импортер автомобилей Ravon в Украине, сообщила, что выводит на наш рынок еще одну модель – седан В-класса Ravon Nexia R3, сообщает АвтоЦентр.

Ravon Nexia R3 – это, по сути, перелицованная Chevrolet Aveo образца 2005 года (первое поколения), которая в годы своего выпуска хорошо продавалась в Украине. Из внешних отличий – только измененная радиаторная решётка, фары и бампер.

Габариты седана составляют 4330 х 1690 х 1505 мм, размер колесной базы – 2480 мм, а клиренс – 154 мм.

В движение Ravon Nexia R3 приводится 1.5-литровым 16-клапанным бензиновым двигателем B12D производства GM, который выдаёт 106 л.с. (141 Нм). Состыковывается мотор или с 5-ступенчатой механикой, или с 6-ступенчатым автоматом. Отметку в 100 км/ч автомобиль преодолевает за 12.2-12.3 сек, смешанный расход топлива – 6.5-7 л на 100 км.

Цена Ravon Nexia R3 в Украине – от 313 400 грн (на момент написания заметки).