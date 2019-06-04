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В Австрии придумали "павербанк" для электромобилей
04.06.2019 15:00
В Австрии придумали решение проблемы разряженных электромобилей, передает UBR.
Так как электрокар нельзя дозаправить, как обычное авто на двигателе внутреннего сгорания, разработчики из местной компании Qamtc пустили по дорогам настоящий "павербанк", который способен "накормить" разряженную машину, вместо того, чтобы буксировать ее до ближайшей станции.
Выглядит приспособление как обычный автомобиль с небольшим прицепом с литиевыми батареями. Зарядка от него занимает 15-20 минут, заполняя "бак" электромобиля настолько, чтобы тот смог добраться до ближайшей зарядной станции или СТО.
Теги: Австрия, электромобиль, зарядная станция
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