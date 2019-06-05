Все рубрики раздела
- В России выпустили фотоаппарат с ценой автомобиля12:00
- В Австрии придумали "павербанк" для электромобилей15:00
- На украинском авторынке появился "узбекский AVEO"11:30
- Конец света неизбежен: ученые озвучили новую теорию о мучительной гибели всего живого12:40
- NASA опубликовало "флюорографию" Вселенной12:30
- «ЗАЗ» презентовал пригородный пассажирский автобус12:00
- На Землю надвигается опасный астероид09:45
- Первое новолуние лета: не жалуйтесь и не ленитесь08:16
- HP представила первый в мире лазерный принтер без картриджа11:00
- В США создали первое в мире летающее такси на водороде (ВИДЕО)09:46
Seat представил свой первый электромобиль
Испанский автопроизводитель Seat анонсировал скорый выход компактного городского электромобиля Mii Electric, сообщает Znaj.ua.
Seat Mii Electric оснащается электродвигателем мощностью 61 кВт (83 л.с.) с крутящим моментом 212 Нм, который позволяет разогнать этот ситикар с 0 до 50 км/ч за 3,9 секунды (максимальная скорость — 130 км/ч).
Модель оснащается батареей емкостью 36,8 кВтч, которая обеспечивает запас хода на уровне 260 км по измерительному циклу WLTP. Заряд батареи от 0 до 80% емкости занимает 4 часа в режиме AC 7,2 кВт или 1 час в режиме DC 40 кВт.
Серийное производство испанского электрокара наладят в Братиславе (Словакия). Предпродажи Seat Mii Electric начнутся в сентябре, а первые поставки на рынок запланированы на конец этого года.
Теги: Seat, электромобиль, анонс
- Неопровержимые доказательства: на Донбассе обнаружено вооружение ВС РФ12:08
- «Операция — самоликвидация»: опубликовано видео случайного самоподрыва члена НВФ11:18
- Обострение в зоне ООС: штаб сообщает о погибших и раненых10:13
- В штабе ООС рассказали об обострении ситуации на Донбассе: ВСУ понесли потери07:25
- Украинские воины на Донбассе рассказали о новой тактике боевиков21:49
- Несколько тысяч: В МВД РФ не уточняют, сколько людей из «Л-ДНР» подали документы на паспорт РФ17:24
- В Мариуполе на Приморском бульваре умер мужчина15:49
- «Изнурительное испытание»: Красный Крест назвал главные проблемы пересечения КПП ОРДЛО 15:08
- В ОРДО ждут из Украины «наплыва» желающих получить паспорт РФ14:03
- Кому мешал куратор боевиков "Л/ДНР" Сурков: Белковский раскрыл новые планы Путина по Донбассу13:20
- 6 июня – Вознесение Господне: что нельзя делать12:30
- В полиции выяснили, из какого оружия был убит 5-летний Кирилл Тлявов12:17
- Неопровержимые доказательства: на Донбассе обнаружено вооружение ВС РФ12:08
- В России выпустили фотоаппарат с ценой автомобиля12:00
- Комаровский рассказал, как помочь коже после укусов комаров11:48
- Сорочинская ярмарка впервые "сменила прописку"11:40
- Пять вещей, которые необходимо сделать каждому знаку Зодиака в июне11:30
- «Операция — самоликвидация»: опубликовано видео случайного самоподрыва члена НВФ11:18
- Усик лишился второго чемпионского пояса11:10
- Сильное отравление: Экстренно госпитализирован Бари Алибасов11:00
- Комаровский рассказал, как помочь коже после укусов комаров11:48
- Медики рассказали, почему не стоит злоупотреблять влажными салфетками08:00
- Рис с пластиком и мясо с клеем: как выявить продукты-подделки21:18
- Эксперт объяснил, при каких условиях не будут разворовываться деньги на восстановление Донбасса20:55
- Россия прекратит войну на Донбассе при одном условии, - Портников о вызове для Зеленского20:01
- Кучма не поможет решить вопрос с Донбассом – Тука19:27
- 12 продуктов, которые могут оказать странное влияние на вашу психику18:27
- Бондаренко об убийстве мальчика: «Несите другое государство, это сгнило»17:59
- Чудеса "люстрации": фото и скандальные биографии копов, подозреваемых в убийстве под Киевом17:08
- Сядут все: 10 главных обвинений против «преступного режима»16:24
- Зеленский в гневе, всю верхушку СБУ лишают должностей
- Джамалу жестоко избили: подробности. ВИДЕО
- Американський сенатор в шoцi від зустрічі із президентом Зеленським: зробив термінову заяву
- Зеленский поразил заявлением после встречи с генсеком НАТО: жизнь украинцев изменится навсегда
- Синоптики предупреждают об опасном метеорологическом явлении, которое ожидается на Донетчине
- Бойцы ВСУ «уничтожили» морской десант Российской Федерации
- Жуткая находка поставила на уши весь ресторан: эти фото отобьют аппетит надолго. ВИДЕО
- "Путин прекратит войну": названы условия мира с Россией
- Украинцев ждут жесткие коммунальные проверки и штрафы: кому стоит бояться
- Новый удар стихии: Украину накроют грозы, ливни и шквалы