Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

В Нью-Йорке появятся Uber-вертолеты

07.06.2019 09:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Нью-Йорке появятся Uber-вертолеты

Компания Uber планирует запустить сервис вертолетных пассажирских перевозок под названием Uber Copter, который заработает в Нью-Йорке с 9 июля. Об этом сообщает The New York Times, передает УНН.
Сообщается, что Uber Copter курсировать по маршруту Нижний Манхэттен - Международный аэропорт имени Кеннеди пять дней в неделю с понедельника по пятницу. Время в пути составит 8 минут.
"Это путешествие, которое многие путешественники осуществляют каждый день, и мы видим это как возможность сохранить им огромное количество времени", - отметил Эрик Эллисон, глава компании Uber Elevate, которая занимается воздушными перевозками.
Сейчас такая поездка на автомобиле может занять не меньше часа, а в час пик - длиться более 2 часов. Путешествие на других видах транспорта - метро и железной дороги - занимают от 50 до 75 минут.
Отмечается, что Uber Copter будет доступен только для пользователей, которые являются членами Platinum и Diamond - первых двух уровней - программы лояльности компании Uber Rewards.
Соответствующая пассажирская перевозка будет стоить в среднем от 200 до 225 долларов.



Теги: Нью-Йорк, такси, вертолет, UBER
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх