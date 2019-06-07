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В Нью-Йорке появятся Uber-вертолеты
Компания Uber планирует запустить сервис вертолетных пассажирских перевозок под названием Uber Copter, который заработает в Нью-Йорке с 9 июля. Об этом сообщает The New York Times, передает УНН.
Сообщается, что Uber Copter курсировать по маршруту Нижний Манхэттен - Международный аэропорт имени Кеннеди пять дней в неделю с понедельника по пятницу. Время в пути составит 8 минут.
"Это путешествие, которое многие путешественники осуществляют каждый день, и мы видим это как возможность сохранить им огромное количество времени", - отметил Эрик Эллисон, глава компании Uber Elevate, которая занимается воздушными перевозками.
Сейчас такая поездка на автомобиле может занять не меньше часа, а в час пик - длиться более 2 часов. Путешествие на других видах транспорта - метро и железной дороги - занимают от 50 до 75 минут.
Отмечается, что Uber Copter будет доступен только для пользователей, которые являются членами Platinum и Diamond - первых двух уровней - программы лояльности компании Uber Rewards.
Соответствующая пассажирская перевозка будет стоить в среднем от 200 до 225 долларов.
Теги: Нью-Йорк, такси, вертолет, UBER
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