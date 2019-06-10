Michelin представила "вечную" шину (ВИДЕО)

10.06.2019 15:45

Michelin и General Motors представили новое поколение безвоздушных шин, названных MICHELIN Uptis Prototype. GM планирует устанавливать их на свои автомобили начиная с 2024 года, сообщает TEHNOT.

По мнению компаний, Uptis Prototype предлагает значительный потенциал в уменьшении вреда для окружающей среды от автомобилей:

Снизит количество проколотых или поврежденных шин, попадающих на свалки.

Уменьшит использование сырья, энергии для производства. А также выбросов углекислого газа в атмосферу во время производства.

Отпадет необходимость в запасных шинах, это значит, что их нужно производить на 20% меньше.

У безвоздушной шины выше прочность, соответственно их нужно будет производить меньше.

Есть преимущества и для пользователей, ведь такие колеса не нужно обслуживать, регулярно проверять давление и обследовать на предмет повреждений.