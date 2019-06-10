Все рубрики раздела
- Секреты Viber, о которых многие даже не слышали08:11
- США на пороге мощной катастрофы: в кальдере Йеллоустона начались разрушительные процессы, все живое под угрозой 22:00
- Эксперты подсчитали, сколько украинцы переплачивают за новые автомобили11:30
- Жители Украины вскоре смогут наблюдать уникальное небесное явление 10:20
- В Нью-Йорке появятся Uber-вертолеты09:30
- Seat представил свой первый электромобиль12:40
- В России выпустили фотоаппарат с ценой автомобиля12:00
- В Австрии придумали "павербанк" для электромобилей15:00
- На украинском авторынке появился "узбекский AVEO"11:30
- Конец света неизбежен: ученые озвучили новую теорию о мучительной гибели всего живого12:40
Секреты Viber, о которых многие даже не слышали
Практически у всех обладателей смартфонов есть мессенджеры для общения. Одним из самых популярных является Viber.
Это мобильное приложение уже давно завоевало любовь своих пользователей. К сожалению, большинство из них не знакомо со всеми секретами Viber. Если тебе интересно, как улучшить работу с этой программкой, тогда данная статья для тебя.
1. Скрой информацию о том, когда ты был в сети
Зайди в «Настройки» — «Конфиденциальность» и отключи статус «В сети». Даже если ты зайдешь в Viber, об этом никто не узнает.
2. Скрой статус о просмотре сообщений
Чтобы собеседник не узнал о том, что ты прочитал сообщение от него, зайди в настройки, выбери раздел «Безопасность» и сними галочку с пункта, который отвечает за уведомления о прочтении сообщений.
3. Не заполняй память телефона
Фото и видео из чатов в Viber по умолчанию сохраняются в телефоне. Чтобы не захламлять его память, лучше всего эту настройку отключить. Зайди в «Настройки» — «Мультимедиа» и отключи «Сохранять в галерею».
4. Отправь журнал сообщений себе на почту
Чтобы создать резервный файл своего журнала сообщений на компьютере, отправь переписку себе на e-mail. В «Вайбере» текст можно переслать так: «Настройки» — «Вызовы и сообщения» — «Отправить журнал сообщений».
5. Скрой фото профиля от неизвестных пользователей
Если ты не хочешь, чтобы фото твоего профиля видели все пользователи, тогда зайди в настройки и в разделе «Конфиденциальность» выбери «Фото профиля» — «Никто». Теперь пользователи, которых нет в списке твоих контактов, не увидят твое фото.
6. Убери статус «Использует приложение»
Еще одна возможность: практически все приложения и игры, которые ты устанавливаешь на телефон, синхронизируются с Viber. Таким образом, они являются доступными и для остальных контактов из твоего списка.
Чтобы отключить эту функцию, перейди в «Настройки» — «Конфиденциальность» и сними галочку с пункта «Использует приложение».
7. Поставь пароль
Если ты не хочешь, чтобы кто-то прочитал твои сообщения, можно поставить на Вайбер пароль. Сам мессенджер не предполагает этого, но такую полезную программу можно легко скачать в любом App Store и поставить за считаные минуты.
Скорее всего, среди твоих друзей есть много пользователей мессенджеров, поэтому советуем тебе поделиться с ними этой полезной информацией!
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, телефон, мобильная связь, Viber
- Мобильные операторы придумали, как обогатиться на украинцах
- В «ДНР» бурно отреагировали на запуск уличных таксофонов
- Украинские таксофоны и 4G: Как работает телефонная связь в Донецке
- «Вслед за ДНР»: ОРЛО намерены перейти на российский телефонный код
- О влиянии сотовых телефонов на мозг
- Как жителям ОРДО дозвониться в свободную Украину со стационарных телефонов
- «Ад, на КПВВ «Еленовка» просто пипец»: люди устроили бунт и срочно вызывают Пушилина09:03
- Бойцы «Азова» заняли новые позиции на Светлодарской дуге07:47
- «Еленовка — обстановка накаляется»: на пункте пропуска «ДНР» остались ночующие, люди возмущены07:15
- «Море темно коричневого цвета»: житель Донецка побывал в Седово22:05
- На окраине Горловки подорвался 16-летний парень. Состояние — тяжелое20:07
- В «ЛНР» желающих получить «паспорт РФ» больше, чем в «ДНР»17:49
- Причина смерти известного боевика "ЛНР" Спичака: в Сеть попали постыдные подробности17:32
- Боевики «ДНР» минируют поля и дороги противотанковыми минами в районе н.п. Лозовое17:09
- Боевиков «ДНР» уличили в увеличении числа обстрелов16:32
- «Опустили уже, дальше некуда»: жители ОРДО возмущены условиями пропуска в Седово16:10
- «Ад, на КПВВ «Еленовка» просто пипец»: люди устроили бунт и срочно вызывают Пушилина09:03
- Партия Зеленского раскрыла свое настоящее лицо, терять нечего: «Надежда только на…»08:45
- Дожди, грозы и жара: синоптики дали прогноз на ближайшие дни08:30
- Португалия одержала историческую победу в Лиге наций (ВИДЕО)08:20
- Секреты Viber, о которых многие даже не слышали08:11
- Конец интриги: Порошенко назвал первую десятку списка своей партии08:03
- Бойцы «Азова» заняли новые позиции на Светлодарской дуге07:47
- Бари Алибасов пытался покончить жизнь самоубийством: детали, которые скрывала семья07:30
- «Еленовка — обстановка накаляется»: на пункте пропуска «ДНР» остались ночующие, люди возмущены07:15
- Эти знаки Зодиака уходят из семей чаще всего22:36
- Эти знаки Зодиака уходят из семей чаще всего22:36
- Слишком много намеков, или как Медведчук хочет уничтожить Украину изнутри – политолог21:39
- "Что вы за сволочи!" Комаровский с гневом рассказал, что творится в украинских больницах21:10
- Кто встретит свою "тень": появился любовный гороскоп на 10-16 июня18:45
- Новый план возвращения Донбасса: Политолог о возобновлении переговоров в Минске18:15
- Семь проверенных способов пережить жару13:33
- Врачи назвали опасности пребывания на даче22:33
- Церковь популярно объяснила, как выглядит ад22:03
- Важные приметы: подаренный крестик может убить19:35
- Кот в мешке или волк в овечьей шкуре. Кому и за сколько Зеленский может продать Украину? 16:32
- Миллионам украинцев запретят ездить за рулем: детали скандального закона
- Кто идет от Зеленского в Раду: опубликован список партии Слуга народа
- Под Горловкой гремят мощные взрывы: боевики пошли на прорыв и устроили огненный ад
- Боевики пошли в атаку под Горловкой: между ВСУ и армией РФ состоялся тяжелый бой, террористам хорошо "насыпали"
- Офигеть! Совсем угробили", - произошедшее в "ДНР" поразило соцсети
- Жатва на крови: трагедия сотрясла Луганскую область
- Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель обвинила ВСУ в обстреле жилых домов
- Штормовое предупреждение в Украине: какие области встретят непогоду
- «Эти т**ри будут сидеть»: Зеленский указал Порошенко и Гройсману их место
- Названы три женских знака Зодиака, в которых влюбляются все мужчины