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Xiaomi представила умные часы с датчиком ЭКГ (ВИДЕО)

12.06.2019 10:30
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Xiaomi представила умные часы с датчиком ЭКГ (ВИДЕО)

Китайская корпорация Xiaomi презентовала Amazfit Verge 2 - второе поколение своих популярных умных часов, сообщает TRASHBOX.
Новинка оснащена круглым AMOLED-дисплеем с диагональю 1,39 дюйма и разрешением 454х454 пикселя, четырехъядерным процессором Snapdragon Wear 2500, 512 МБ оперативной памяти и флеш-накопителем типа eMMС на 4 Гб.
Amazfit Verge 2 получили водозащиту по классу IP68, модуль NFC и встроенную eSIM, позволяющую совершать звонки в сетях 4G.
Особенностью новых смарт-часов является наличие датчика, позволяющего записывать ЭКГ (электрокардиограмму) в режиме реального времени. По заверениям специалистов, точность измерений составляет 97%. Кроме создания графиков, система в часах способна определять и предупреждать владельца о возможных заболеваниях, связанных с сердечно-сосудистой системой.
Стоимость обычной версии умных часов составляет $145 (999 yuan), версия с поддержкой ЭКГ стоит $190 (1299 yuan). Кроме того доступна лимитированная версия с оформлением в стиле Мстителей, которая обойдется в $215 (1499 yuan).



Теги: часы, кардиограмма, Xiaomi
 
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