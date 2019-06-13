BYD представила бюджетный электромобиль с запасом хода 360 км

13.06.2019 18:15

Китайская марка BYD представила новый электрокар — компактный хэтчбек BYD e2, сообщает AutoUa.

BYD e2 - полностью самостоятельная модель, изначально спроектированная с электроприводом. В основе электромобиля шасси с полузависимой задней подвеской. Габаритная длина модели - 4240 мм, ширина - 1760 мм, колесная база - 2610 мм.

В движение BYD e2 приводит установленный на передней оси 95-сильный электромотор, питающийся от никель-металлогидридного тягового аккумулятора, расположенного под полом салона. Данных о емкости батареи компания не предоставила, пообещав пробег на одном заряде в 360 км по циклу NEDC, что в реальной жизни составит примерно 200-220 км.

Простая конструкция шасси и менее дорогая, в сравнении с литий-ионной, тяговая батарея обещают относительно доступный ценник, какой именно, пока не озвучено. На китайском рынке продажи нового электрического хэтчбека BYD e2 стартуют в июле.