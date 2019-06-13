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В Харьковском метро появился 4G интернет от Киевстар

13.06.2019 08:30
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В Харьковском метро появился 4G интернет от Киевстар

Мобильный оператор Киевстар запустил 4G интернет в харьковском метрополитене. Об этом сообщает пресс-служба оператора, передает ИА "ЛIГАБiзнесIнформ".
Ежедневно харьковское метро перевозит более 800 тысяч пассажиров, которые теперь могут воспользоваться всеми преимуществами связи 4G от Киевстар.
"Скорость мобильного интернета будет достаточно комфортной как для интернет-серфинга, так и для быстрой передачи данных", - отмечают у оператора.
Воспользоваться высокоскоростным мобильным интернетом можно, как на станциях, так и во время передвижения между ними.
Что касается других операторов, то 4G Vodafone в Харьковском метро работает с октября 2018 года. А у lifecell там нет ни 4G, ни 3G.



Теги: Харьков, Киевстар, метро, 4G
 
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