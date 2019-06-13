В России собрались "импортозаместить" Android

13.06.2019 17:30

В сентябре 2019 года в России стартуют продажи мобильных устройств на базе отечественной операционной системы Astra Linux, сообщает TrashBox.

Изначально они будут ориентированы на силовые органы, государственные предприятия и организации крупного бизнеса, но в дальнейшем производитель может скорректировать позиционирование этих смартфонов и планшетов (в зависимости от того, какой будет реакция потребителей).

Сообщается, что в сентябре будут доступны три устройства на базе отечественной платформы: смартфон MIG C55AL с 5,5-дюймовым экраном, а также планшеты MIG T8AL и MIG T10AL с диагоналями дисплея 8 и 10 дюймов соответственно. Все новинки оснащены оперативной памятью на 4 ГБ и хранилищем на 64 ГБ, которое можно расширить с помощью карт памяти. Гаджеты смогут проработать без подзарядки около 10–12 часов при температуре от –20° до +60° по Цельсию и до 4–5 часов при температуре до –30° по Цельсию. Операционная система Astra Linux сертифицирована Министерством обороны, Федеральной службой по техническому и экспортному контролю, а также Федеральной службой безопасности. Платформа может обрабатывать данные до степени секретности «особой важности». Ожидается, что «в среднем [новинки] будут стоить как хорошие телефоны на Android».