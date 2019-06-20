В Украине заработала программа домашней телемедицины

20.06.2019 11:15

Институт сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова стал первым участником всеукраинской телемедицинской платформы, благодаря чему врачи Института смогут контролировать состояние послеоперационных пациентов, которые продолжают реабилитацию в домашних условиях, сообщает SiteUa.

Телемедицинская платформа создана в рамках партнерского проекта компании "Vodafone Украина" и Украинской ассоциации развития информационных технологий в медицине.

Задача платформы — предоставить полный комплекс решений, предназначенных для организации и администрирования процесса телемедицинских консультаций как между врачами, так и между врачами и пациентами.