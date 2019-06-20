Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- В Украине заработала программа домашней телемедицины11:15
- В Ле-Бурже впервые заключен контракт на поставку электросамолетов11:00
- Врачи назвали смертельную опасность пляжей17:40
- «Атомная бомба» Легасова: Чернобыльский человек-мотылёк был мутантом с ДНК Нибиру16:14
- Китайский производитель показал смартфон-"рулетку" (ВИДЕО)11:00
- Представлено третье поколение электромобиля Renault Zoe14:45
- Scania представила концепт электробуса-трансформера (ВИДЕО)11:05
- Миф Чернобыля превратился в реальность: очевидцы в канун трагедии видели призрак20:45
- Лунное затмение, Суперлуна и Голубая Луна: Землю накроет необыкновенное явление09:30
- Volvo начинает серийное производство электробусов10:00
В Украине заработала программа домашней телемедицины
20.06.2019 11:15
Институт сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова стал первым участником всеукраинской телемедицинской платформы, благодаря чему врачи Института смогут контролировать состояние послеоперационных пациентов, которые продолжают реабилитацию в домашних условиях, сообщает SiteUa.
Телемедицинская платформа создана в рамках партнерского проекта компании "Vodafone Украина" и Украинской ассоциации развития информационных технологий в медицине.
Задача платформы — предоставить полный комплекс решений, предназначенных для организации и администрирования процесса телемедицинских консультаций как между врачами, так и между врачами и пациентами.
Теги: Интернет, институт, медицина, Амосов
Читайте также:
- ВКонтакте обошла Одноклассников. Рейтинг российских социальных сетей
- Создана соцсеть, в которой люди будут дружить... кишечниками
- Хакеры могут получать контроль над медицинским оборудованием
- Новые амбулатории и Интернет в селах: как продвигается медицинская реформа
- Интернет - плохой советчик для здоровья
- В Германии появился институт Интернета
- Война на Донбассе: бойцы ВСУ понесли невосполнимые потери10:15
- К границам Украины РФ стянула 82 тысячи военных: Генштаб сделал тревожное заявление08:30
- Кучма назвал условие снятия торговой блокады с ОРДЛО21:00
- «Мэр» Горловки выставил требование Зеленскому: он должен сесть за переговоры по Донбассу с главарями «ЛДНР»19:15
- Пушилин: жители ОРДО будут отправляться в поездку за паспортами РФ от мест своего проживания16:46
- Басурин пригласил Зеленского в Донецк14:00
- Оккупанты активизировали бои на Донбассе: известно о погибшем украинском военном13:18
- В Рубежном из-за купания отравились 27 человек12:00
- Мощный взрыв прогремел в Донецке 11:30
- Донецк под обстрелом: мины летят десятками, бьет тяжелое вооружение09:51
- Из квартиры погибшего Тымчука кое-что исчезло12:00
- Трамп подтвердил, что встретится с Путиным на саммите G2011:42
- Уровень доверия к «Слуге народа» продолжает расти11:30
- В Украине заработала программа домашней телемедицины11:15
- В Ле-Бурже впервые заключен контракт на поставку электросамолетов11:00
- "Квартал 95" объявил кастинг на лучшего "двойника" Владимира Зеленского10:45
- ФИФА хочет отобрать у Катара право на проведение ЧМ-202210:30
- Убийство? В полиции выяснили загадочные детали гибели Тымчука10:22
- Война на Донбассе: бойцы ВСУ понесли невосполнимые потери10:15
- Медики назвали особенности питания летом10:00
- Медики назвали особенности питания летом10:00
- Самые популярные мифы о здоровом сне08:11
- Медики рассказали, как шлепанцы влияют на походку и стопу22:45
- Врачи назвали смертельную опасность пляжей17:40
- Медики рассказали, как избежать укуса змеи16:30
- Первая помощь при тепловом ударе13:49
- Оптимальный напиток для жаркой погоды13:00
- Врачи назвали первые симптомы обезвоживания09:15
- Как питаться во время отпуска, чтобы не поправиться07:45
- Путин готовит украинцам настоящий ад20:23
- Выход украинцев на пенсию по-новому, суд вынес историческое решение: что произошло
- "ВСУ вошли в Донецк и освободили первую улицу, россияне в панике бегут", - силы ООС сделали срочное заявление
- В ЦИК сделали важное заявление об остановке выборов
- «ВСУ продвинулись почти вплотную, каждый день потери»: Стрелков рассказал о ситуации на фронте
- В Донецк вошла колонна российских танков, слышны взрывы: жители боятся и не понимают, что происходит
- Зеленскому готовят коварную ловушку, названа роковая дата: «Требуют одного»
- Мощный взрыв прогремел в Донецке
- Пушилин не сдержал эмоций после отказа Зеленского вести диалог с боевиками "Л/ДНР"
- Тяжелейший обстрел в Донецке: есть попадания снарядов в жилые дома
- Самая большая ошибка Зеленского - эксперты "онемели" из-за этих слов президента на брифинге с Меркель