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В Украине появилась первая "умная" улица
20 июня в Киеве презентовали первую в Украине smart-улицу. Ее появление стало возможным благодаря совместным усилиям городской инициативы Kyiv Smart City и компании KAN Development, передает КиевПравда со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Первая "умная" улица расположена в пределах ул. Салютной и является ярким примером того, как инновационные приборы могут сделать жизнь в городе комфортной и безопасной.
Кроме бесплатного городского Wi-Fi, баков для сортировки мусора и велосипедной дорожки, на Салютной есть первая в Украине стационарная система мониторинга качества воздуха. Она была установлена в рамках проекта Managing Air Quality от городской инициативы Kyiv Smart City.
Есть на smart-улице и другие полезные приборы и сервисы. Например, 12 камер видеонаблюдения гарантируют высокий уровень безопасности, "умное" освещение, которое автоматически изменяется в зависимости от интенсивности движения, экономит электроэнергию, а пандусы и рельефное покрытие облегчат передвижение людям с инвалидностью.
Также на Салютной есть две станции подзарядки электромобилей, скамейки с USB-зарядными устройствами, которые питаются от солнечных панелей и кнопка экстренного вызова. Все это поможет жителям окрестных домов экономить свое время, усилия и чувствовать себя в безопасности.
Теги: Киев, улица, инновации
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