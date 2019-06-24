Ученые назвали самые опасные этажи жилых домов

24.06.2019 10:15

Согласно недавнему исследованию американских ученых, нежелательно жить в доме на нижниж этажах, а также на 7 этаже и выше, сообщает Гродно 24.

По мере роста высоты магнитное поле Земли ослабевает, что приводит к проблемам с иммунной, нервной и сердечно-сосудистой системами человека. Также врачи обнаружили, что люди, живущие на высоте, чаще страдают от различных психических заболеваний и головных болей.

Люди, живущие на первых этажах, как и люди, живущие на верхних, сталкиваются с проблемами - электромагнитное излучение и загрязнение выхлопными газами.

Исходя из вышесказанного, ученые рекомендуют выбирать для жилья так называемую золотую середину, квартиры с 3 по 7 этаж.