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Установлен новый рекорд скорости для тракторов (ВИДЕО)

25.06.2019 08:45
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Установлен новый рекорд скорости для тракторов (ВИДЕО)

Известный британский мотогонщик и телеведущий Гай Мартин сумер разогнать колесный трактор JCB Fastrac до невероятной скорости – 166,72 км/ч, сообщает Автоцентр.
Таким образом он превзошел попавшее в Книгу рекордов Гиннесса в марте 2018 года достижение Стига из шоу Top Gear, достигшего скорости 140,44 км/ч на тракторе с 5,7-литровым двигателем.
Трактор-скороход был доработан специалистами Williams Advanced Engineering. Машина получила аэродинамический обвес, низкорасположенную кабину и 7,2-литровый турбодизель DieselMax, мощность которого довели до 1000 л.с., а максимальный крутящий момент до 2440 Нм.



Теги: трактор, рекорд, скорость
 
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