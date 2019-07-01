Украинские автопарковки обязали оборудовать зарядками для электрокаров

01.07.2019 11:45

В Украине 1 июля вступила в силу новая строительная норма, согласно которой места с зарядками для электромобилей на парковках стали обязательными, сообщает телеканал 112 Украина.

Такие изменения касаются новых парковок и тех, которые подлежат реконструкции. Согласно нормы на парковках не менее 5% мест должны быть оборудованы электрозарядками.

Планируется, что уже к 2030 году обустройство парковок зарядками для электрокаров достигнет 100%.