Вступил в силу запрет ввоза российских авто в Украину

02.07.2019 09:00

С 1 июля вступило в силу постановление Кабмина о запрете ввоза на территорию Украины транспортных средств из Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы, передает Корреспондент.net.

В частности, к ввозу в Украину запрещены автобусы, троллейбусы, легковые автомобили и грузовики.

Для подтверждения страны происхождения транспортных средств необходимо предоставить к таможенному оформлению один из документов о происхождении, о которых говорится в статье 43 Таможенного кодекса Украины, или документ о происхождении товара, определенный международными договорами о свободной торговле.