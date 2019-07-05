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В Нидерландах создали электромобиль на солнечных батареях
05.07.2019 08:25
Голландский стартап Lightyear показал в Гудвуде свой первый электрокар с питанием от солнечных батарей. Модель The One представляет собой четырёхдверное купе с запасом хода от одного заряда до 720 километров, сообщает Speedme.ru.
Стоит оговориться, что расстояние в 720 км достигается путём заряда аккумуляторов от бытовой сети, а в движении их пополнение обеспечивают солнечные панели площадью 5 квадратных метров, расположенные на крыше и капоте электрокара. На данный момент стоимость одного Lightyear The One составляет 119 000 евро. Сборка электрокаров начнётся уже в 2021 году.
Теги: Нидерланды, электромобиль, солнечная энергия
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