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Немецкие инженеры научили автопилот сажать самолет (ВИДЕО)
Исследователи Технического университета Мюнхена опубликовали видео автоматической посадки легкого самолета Diamond DA42. В ролике видно, как воздушное судно оказывается на земле вообще без участия человека, который на всякий случай сидит в кресле пилота, сообщает Onliner.
Обычно большие пассажирские и грузовые лайнеры используют при посадке курсо-глиссадную систему (ILS) — ею оборудованы практически все аэропорты. Она предполагает установку дополнительного и дорогостоящего оборудования, эта система «ведет» самолет по нужному курсу. Но участие человека все равно необходимо: например, для выравнивания лайнера. В то же время решение немцев целиком автономное, причем перед полосой не нужно устанавливать оборудование.
Технология C2Land использует GPS и машинное зрение. Благодаря камерам инфракрасного диапазона для посадки самолета по C2Land подойдут любые погодные условия. Разработчики системы уверены, что в эпоху автоматизации полетов их продукт будет востребован.
Теги: Германия, самолет, посадка, автопилот
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