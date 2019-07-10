В Киеве начали массовую эвакуацию "героев парковки"

10.07.2019 15:30

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, с 10 июля в столице начали эвакуацию автомобилей, припаркованных в запрещенных местах, сообщает ICTV.

Особое внимание инспекторы и полиция обращают на авто, которые владельцы оставили на полосах общественного транспорта.

Над эвакуацией совместно работают Центр организации дорожного движения Киева и патрульная полиция.

Утром 10 июля массово эвакуировали автомобили на бульваре Тараса Шевченко и от Бессарабской площади до площади Победы и с противоположной стороны.

Виталий Кличко заверил, что это не одноразовая акция и не единственная улица, где теперь работают инспекторы, полиция и эвакуаторы.