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В Киеве начали массовую эвакуацию "героев парковки"
10.07.2019 15:30
Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, с 10 июля в столице начали эвакуацию автомобилей, припаркованных в запрещенных местах, сообщает ICTV.
Особое внимание инспекторы и полиция обращают на авто, которые владельцы оставили на полосах общественного транспорта.
Над эвакуацией совместно работают Центр организации дорожного движения Киева и патрульная полиция.
Утром 10 июля массово эвакуировали автомобили на бульваре Тараса Шевченко и от Бессарабской площади до площади Победы и с противоположной стороны.
Виталий Кличко заверил, что это не одноразовая акция и не единственная улица, где теперь работают инспекторы, полиция и эвакуаторы.
Теги: Киев, парковка, эвакуация
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