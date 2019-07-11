Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Volkswagen прекратил производство легендарных "Жуков"

11.07.2019 09:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Volkswagen прекратил производство легендарных "Жуков"

Немецкий автопроизводитель Volkswagen 10 июля официально прекратил производство своей культовой модели Volkswagen Beetle спустя 81 год после выхода самой первой версии, сообщает Файненс.юа.
Последние экземпляры автомобиля серии Final Edition сошли с производственных линий в Мексике, их поместят в корпоративном музее компании.
Классический Volkswagen Beetle с небольшими изменениями выпускался с 1938 по 2003 год, а новый Volkswagen New Beetle с измененной компоновкой производили с 1998 по 2010 год. Последней версией стал Volkswagen Beetle (A5), который собирали на фабрике Пуэбла в Мексике с 2011 года по сегодняшний день.



Теги: Мексика, производство, Volkswagen Beetle
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх