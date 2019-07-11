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Volkswagen прекратил производство легендарных "Жуков"
11.07.2019 09:30
Немецкий автопроизводитель Volkswagen 10 июля официально прекратил производство своей культовой модели Volkswagen Beetle спустя 81 год после выхода самой первой версии, сообщает Файненс.юа.
Последние экземпляры автомобиля серии Final Edition сошли с производственных линий в Мексике, их поместят в корпоративном музее компании.
Классический Volkswagen Beetle с небольшими изменениями выпускался с 1938 по 2003 год, а новый Volkswagen New Beetle с измененной компоновкой производили с 1998 по 2010 год. Последней версией стал Volkswagen Beetle (A5), который собирали на фабрике Пуэбла в Мексике с 2011 года по сегодняшний день.
Теги: Мексика, производство, Volkswagen Beetle
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