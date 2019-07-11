Volkswagen прекратил производство легендарных "Жуков"

11.07.2019 09:30

Немецкий автопроизводитель Volkswagen 10 июля официально прекратил производство своей культовой модели Volkswagen Beetle спустя 81 год после выхода самой первой версии, сообщает Файненс.юа.

Последние экземпляры автомобиля серии Final Edition сошли с производственных линий в Мексике, их поместят в корпоративном музее компании.

Классический Volkswagen Beetle с небольшими изменениями выпускался с 1938 по 2003 год, а новый Volkswagen New Beetle с измененной компоновкой производили с 1998 по 2010 год. Последней версией стал Volkswagen Beetle (A5), который собирали на фабрике Пуэбла в Мексике с 2011 года по сегодняшний день.