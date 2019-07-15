Эксперты назвали самые горячие и холодные смартфоны

15.07.2019 09:31

Бенчмарк Master Lu поделился новым рейтингом самых горячих и холодных смартфонов на мобильном рынке, сообщает iLenta.com.

Согласно опубликованному рейтингу, наиболее нагревающимся во время работы смартфоном оказался Nokia X7 2018, температура которого достигает 40.16°.

Что касается рейтинга самых горячих смартфонов в течение 24 часов, то его лидером оказался смартфон Xiaomi Mi 6X, средняя суточная температура которого равна 36.41°.

Рейтинг самых холодных смартфонов с показателем 30.35° возглавил Vivo Y81s, который оказался и лидером по самой низкой среднесуточной температуре с результатом 26.95°.