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Эксперты назвали самые горячие и холодные смартфоны
15.07.2019 09:31
Бенчмарк Master Lu поделился новым рейтингом самых горячих и холодных смартфонов на мобильном рынке, сообщает iLenta.com.
Согласно опубликованному рейтингу, наиболее нагревающимся во время работы смартфоном оказался Nokia X7 2018, температура которого достигает 40.16°.
Что касается рейтинга самых горячих смартфонов в течение 24 часов, то его лидером оказался смартфон Xiaomi Mi 6X, средняя суточная температура которого равна 36.41°.
Рейтинг самых холодных смартфонов с показателем 30.35° возглавил Vivo Y81s, который оказался и лидером по самой низкой среднесуточной температуре с результатом 26.95°.
Теги: температура, смартфон, рейтинг
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